S7 запустит чартеры в Малагу, Берлин и Бургас

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Авиакомпания S7 открыла продажу билетов на чартерные рейсы в Малагу (Испания), Берлин (Германия) и Бургас (Болгария). Об этом говорится в сообщении перевозчика.

"К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений. Рейсы планируются к выполнению по следующему расписанию: по пятницам с 19 февраля - Москва - Малага - Москва; по вторникам с 23 февраля - Москва - Берлин - Москва; по воскресеньям с 28 марта - Москва - Бургас - Москва", - отмечает перевозчик.

Перелет на чартерных грузопассажирских рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство, уточняется в сообщении.

Ранее S7 открыла грузопассажирские рейсы во Францию (Париж и Ницца), Испанию (Аликанте и Барселона), Италию (Верона, Рим, Милан), Германию (Дюссельдорф, Мюнхен) и Австрию (Вена)

С лета РФ частично возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и на Кубу. Также было формально возобновлено авиасообщение с Эфиопией, Сейшелами, Финляндией, Индией, Вьетнамом и Катаром, однако пока ни одна из авиакомпаний РФ не начала полеты в эти страны. Кроме того, РФ временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса.