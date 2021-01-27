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Пандемия COVID-19

Правительство выделило ФСС более 9 млрд рублей на выплаты соцработникам

Речь идет о выплатах работникам, работающим с гражданами, у которых выявили коронавирус

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Фонду социального страхования (ФСС) более 9 млрд рублей на выплаты социальным работникам, работающим с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина размещено на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

"Выделить Минфину России в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 9 049 725,3 тыс. рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации", - говорится в документе.

В распоряжении отмечается, что средства выделяются на специальные социальные выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания, оказывающих социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения коронавирусом.

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РоссияПандемия COVID-19
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