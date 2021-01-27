ФНС: предоставление ретейлерами прогнозов цен на продукты носит добровольный характер

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Предоставление ретейлерами прогнозов цен на продукты в Федеральную налоговую службу (ФНС) России носит добровольный характер. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФНС.

"Информация о поквартальных прогнозах изменения цен по социально значимым продовольственным товарам была запрошена информационным письмом у крупнейших торговых сетей и крупнейших производителей продовольственных товаров. Стоит отметить, что этот порядок взаимодействия добровольный для налогоплательщиков. Ответственности за не предоставление информации не предусмотрено, а полученные сведения являются налоговой тайной", - говорится в сообщении.

По данным ФНС, указанные данные дадут полную картину рынка. "Обобщенная аналитическая информация, основанная в том числе на данных от производителей и торговых сетей, позволяет ФНС России и профильным ведомствам видеть полную картину, которая складывается на продовольственном рынке и в случае необходимости позволяет оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку тех или иных продуктов в регионах", - отметили в ФНС.

ФНС России постоянно взаимодействует с коллегами из профильных ведомств в рамках рабочих групп по мониторингу цен и инициативно взаимодействует с теми производителями и компаниями-ритейлерами, которые готовы предоставлять данные о ценах на продукты, добавили в ведомстве.