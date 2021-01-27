Госдума приняла закон о налоговых льготах компаниям за курортное лечение сотрудников

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий предприятиям получить налоговые льготы при оплате своим сотрудникам санаторно-курортного лечения. Документ был инициирован правительством РФ.

Законом предусматривается установление для работодателей права учитывать в составе расходов на оплату труда для целей налогообложения налогом на прибыль организаций расходы, понесенные на оплату услуг по организации санаторно-курортного лечения (включая расходы на проживание и питание), оказываемых в пользу работников и членов их семей в рамках договоров, заключенных непосредственно с санаторно-курортными организациями, а также расходы в виде сумм полной или частичной компенсации указанным лицам произведенных ими затрат на оплату услуг по санаторно-курортному лечению (включая расходы на проживание и питание).

Кроме того, законом предусматривается освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходов в виде стоимости оплаченных работодателем в пользу работников и членов их семей услуг санаторно-курортных организаций однократно в одном налоговом периоде.

Принятие и реализация закона будут способствовать расширению спроса на санаторно-курортное лечение и повысят доступность услуг санаторно-курортного лечения для более широкого круга граждан, говорится в пояснительной записке.

Кроме того, принятые во втором чтении документа поправки касались, в частности, налогообложения азартных игр. В случае, если организаторы азартных игр, проводимых в казино и залах игровых автоматов, в 2020 году не представили в налоговый орган данные для определения налоговой базы и исчисления суммы налога, определение налоговой базы и исчисление суммы НДФЛ с доходов в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх в 2020 году, производятся налоговым органом на основании сведений от организаторов азартных игр. Речь идет о сведениях, которые они должны предоставить в налоговые органы в электронной форме в виде реестра сведений в срок не позднее 1 мая 2021 года. Состав таких сведений, формат и порядок представления реестра сведений в электронной форме утверждаются ФНС России.