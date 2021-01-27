Госдума приняла закон о смягчении требований валютного контроля для экспортеров

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством закон, предусматривающий смягчение требований валютного контроля при экспорте российской продукции. Поправки вносятся в федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

Документ позволит снизить административную нагрузку на российских экспортеров, расширить им доступ к продуктам экспортного страхования, будет способствовать автоматизации и упрощению механизма формирования документов учета и отчетности по валютным операциям. Как сообщил ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, закон предусматривает возможность страхования рисков неисполнения обязательств по контрактам не только АО "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", как это действует сейчас, но и лицензированными российскими страховыми организациями.

Получение страховых выплат (страхового возмещения) в иностранной валюте или валюте РФ от страховых организаций-резидентов будет считаться исполнением экспортерами обязанности по репатриации валютной выручки. По словам Аксакова, Банк России будет вести перечень страховых организаций, которые не вправе страховать риски неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым контрактам, а также устанавливать основания для включения страховых организаций в такой перечень и исключения из него.

Ко второму чтению был изменен размер страхового возмещения, при котором обязанность резидента по репатриации будет считаться исполненной: уравнено положение резидентов, страхующих риски в АО "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", и резидентов, страхующихся в лицензированных российских страховых организациях. Необходимое значение соотношения страховой суммы и страховой стоимости устанавливается правительством и составляет 70%.

Также была одобрена правительственная поправка, которая дополняет случаи исполнения обязанности по репатриации валютной выручки. Кабмин предложил признавать экспортеров-резидентов исполнившими обязанность по репатриации валютной выручки при получении ими денежных средств в качестве выплаты по банковской гарантии, выданной уполномоченным банком нерезиденту в пользу резидента в обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных в внешнеторговом договоре (контракте). Одновременно законом предлагается расширить перечень разрешенных валютных операций между резидентами, дополнив его операциями по уплате страховых премий (страховых взносов) и по выплате страховых возмещений (страховых выплат).

Также закон включает в перечень документов, которые для целей валютного контроля могут быть представлены резидентами-экспортерами в обоснование недополученной валютной выручки, документы, касающиеся фиксации факта порчи (повреждения, утраты и др.) товара и урегулирования его оплаты.