Экспортная цена на российский газ в 2025 году ожидается на уровне $146-211 за 1000 куб. м

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Стоимость российского газа, поставляемого на экспорт, будет находиться в 2025 году в диапазоне от $146 до $211 за 1 тыс. куб. м, следует из проекта генеральной схемы развития газовой отрасли России до 2035 году (имеется в распоряжении ТАСС).

Худший сценарий предполагает избыток газа на европейском рынке и средние цены на нефть. По этой причине средние экспортные цены в данном случае составят $146 за тыс. куб. м в 2025 году и $163 за тыс. куб. м в 2035 году. В среднем сценарии стоимость газа ожидается на уровне $163 и $193 за тыс. куб. м в 2025 году и 2035 году соответственно.

"В высоком сценарии экспортные цены на газ при поставках в дальнее зарубежье (в ценах 2019 года) составят $211 за тыс. куб. м в 2025 году и $256 за тыс. куб. м в 2035 году. Динамика цен обусловливается более высокими темпами роста спроса на газ на основных региональных рынках, более высоким уровнем цены на нефть и ростом замыкающих затрат на поставки газа на основные региональные рынки", - говорится в документе.