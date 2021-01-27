В Минэнерго сообщили, что рентабельными в России являются только 36% запасов нефти

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Только 36% из 30 млрд т запасов нефти в России являются рентабельными, что связано с ухудшением условий освоения и падением качества запасов, пишет заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в статье для журнала "Энергетическая политика".

"Согласно данным инвентаризации экономики разработки месторождений, проведенной по поручению правительства России, из 30 млрд тонн извлекаемых запасов нефти России только 36% является рентабельным в текущих макроэкономических условиях. Это связано с ухудшением возможностей освоения: ростом обводненности, необходимостью строительства дорогостоящих скважин сложной конструкции, низкой проницаемостью и расчлененностью коллекторов, уходом в краевые зоны и пласты с небольшими толщинами и так далее", - пояснил Сорокин.

"Все это не только увеличивает себестоимость добычи, но и повышает риски неподтверждения планируемых показателей разработки из-за сложности моделирования процессов и ошибок при бурении, например, выходом из продуктивного пласта при горизонтальном бурении. В результате, по некоторым активам фактическая рентабельность бурения может значительно отличаться от планов, а запасы не подтверждаться", - подчеркнул замминистра.

По его словам, качество воспроизводства ресурсной базы также ухудшается. Средний размер открытий новых месторождений в 2015-2019 годах составил 9-14 млн тонн (без учета нескольких крупных на шельфе и Пайяхского месторождения). Прирост запасов в последние годы обеспечивается доразведкой в действующих регионах добычи, а также переоценкой запасов. В основном, в традиционных регионах прирост происходит за счет поиска пропущенных залежей или бурения на глубокие горизонты. При этом технологическая сложность геологоразведки значительно повышается.

"Важно понимать, что пропуск перспективных пластов при использовании традиционных методов интерпретации данных связан с их небольшим размером и сложностью строения. Поэтому необходимо применять совершенно новые технологии разведки и моделирования активов", - отметил Сорокин.

Таким образом, вопрос будущего российской нефтедобывающей отрасли связан с опережающим технологическим развитием и повышением эффективности. "Только это позволит сохранить положение одного из самых низких по себестоимости производителей на мировой кривой предложения нефти", - резюмирует замминистра.

Об инвестициях в дальнейшее освоение Западной Сибири

Освоение глубоких горизонтов Западной Сибири потребует инвестиций, сопоставимых с затратами на бурение в Арктике, которые традиционно очень высоки, отметил также Сорокин.

"Освоение глубоких горизонтов требует увеличения инвестиций. Так, например, для доюрского комплекса Западной Сибири капитальные затраты на поисковое бурение сопоставимы с Арктикой - от 500 млн рублей и более за скважину. С точки зрения крупных открытий, наиболее перспективным регионом является Арктика и шельф. Здесь уже было сделано несколько крупных открытий за последние годы - Нептун, Тритон, Пайяха с суммарными запасами более 1,3 млрд тонн нефти. Однако эти бассейны мало изучены и, с учетом высокой стоимости поискового бурения, здесь необходимо применять совершенно новые технологии моделирования для эффективной локализации залежей углеводородов", - отметил Сорокин..

"Таким образом, вопрос будущего российской нефтедобывающей отрасли связан с опережающим технологическим развитием и повышением эффективности. Только это позволит сохранить положение одного из самых низких по себестоимости производителей на мировой кривой предложения нефти", - добавил замминистра.

По его словам, в настоящее время нефтегазовая отрасль сталкивается с целым рядом проблем, которые снижают ее конкурентоспособность на мировом рынке.

Общей проблемой является постепенное исчерпание запасов разрабатываемых месторождений и падение добычи нефти в традиционных нефтедобывающих регионах. Наибольшие темпы приходятся на ключевой нефтедобывающий регион России - Западную Сибирь, добыча в которой за последние десять лет снизилась на 10% - до 288 млн тонн, заключает Сорокин.