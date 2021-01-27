В Хабаровском крае по нацпроекту отремонтируют 125 км дорог в 2021 году

ХАБАРОВСК, 27 января. /ТАСС/. Ремонт 125 км дорог проведут в Хабаровском крае в течение 2021 года по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил журналистам в среду министр транспорта и дорожного хозяйства края Роман Мирошин.

"Есть определенные критерии и рейтинги нацпроекта. Мы завершили год в тридцатке [самых результативных регионов]. Мы можем просить выделять дополнительные средства на ремонт дорог. <…> В 2021 году планируется отремонтировать 125 км дорог", - сказал Мирошин.

Самый большой объем работ - 65 км - будет выполнен в Хабаровской агломерации, куда входит город Хабаровск и Хабаровский район. 30 км дорог отремонтируют в Комсомольской агломерации, также планируется привести в нормативное состояние 30 км дорог регионального и межмуниципального значения. На это будет направлено около 2 млрд рублей, из них порядка 1,1 млрд рублей - средства краевого бюджета, 565 млн - федерального, остальные - муниципального.

"В прошлом году план по национальному проекту был выполнен на 33%. Должны были отремонтировать 150 км, а по факту привели в порядок 200 км. В этом году мы также намерены сделать все возможное для достижения показателей прошлого года", - добавил Мирошин.

Особое внимание в этом году будет уделено автомобильным дорогам Советская Гавань - Ванино и подъезд к поселку Монгохто. Ремонтные работы на этих дорогах начались еще в 2020 году, в этом они продолжатся по нацпроекту. "Трасса Советская Гавань - Ванино стала лидером народного голосования в рамках проекта "Дорожный призыв". Региональным Минтрансом на портале "Голос27" было организовано открытое голосование, где жители края выбрали приоритетные для ремонта участки дорог регионального значения", - сказал министр.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий и мест концентрации ДТП, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.