"Газпром нефть" будет использовать ультразвук во время процесса подготовки нефти

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Научно-технический центр "Газпром нефти" и "Славнефть-Мегионнефтегаз" завершили испытания первой в России технологии подготовки нефти, основанной на использовании промышленного ультразвука. Об этом сообщила "Газпром нефть".

"Технология обеспечивает разделение водонефтяной эмульсии на нефть и воду под воздействием ультразвуковых волн. Процесс происходит непосредственно в трубопроводе, без использования специализированных резервуаров для сепарации. Новая технология позволяет более чем на 30% снизить расход деэмульгаторов по сравнению с традиционными методами, а также применять химреагенты российского производства вместо дорогостоящих импортных аналогов", - говорится сообщении.

Во время исследований специалисты "Газпром нефти", ученые Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина и инженеры-физики НПО "Волна" изучили влияние ультразвуковых эффектов, электромагнитного излучения, низких, высоких и сверхвысоких частот, электрогидравлического удара.

В результате было выявлено, как воздействуют различные силовые поля на разрушение водонефтяных эмульсий. Испытания, проведенные на промысле "Славнефть-Мегионнефтегаза", подтвердили высокую экономическую эффективность новой технологии и возможность ее тиражирования на других активах компании.

"Современные методы, основанные на достижениях фундаментальной науки, помогают нам снижать операционные расходы и увеличивать эффективность нефтедобычи. Это особенно важно при разработке зрелых месторождений, где экономическая рентабельность проектов напрямую зависит от правильно подобранных технологий", - отметил директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.