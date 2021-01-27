ЦППК провела реконструкцию и модернизацию шести остановочных пунктов в 2020 году

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в прошлом году провела реконструкцию шести станций на Курском, Ярославском и Горьковском направлениях Московской железной дороги. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

"В 2020 году были завершены работы на объектах: 14 км, Фрязино-Товарная, Чепелево, Молоди, Есино и Ленская. На остановочных пунктах заменены конструктивные элементы и покрытие платформ, а также установлены краевые балки с антискользящим покрытием. Для удобства маломобильных пассажиров платформы оборудованы пандусами, а для слабовидящих пассажиров - произведена укладка полос безопасности из тактильной плитки", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на данных платформах установлены навесы для защиты от осадков, современное светодиодное освещение, новые лавочки и урны, система визуального и вербального информирования и обновлена навигация.

Как отметили в пресс-службе, весь период проведения строительно-монтажных работ движение пригородных поездов на участках осуществлялось в штатном режиме. Посадка и высадка пассажиров производились на временных деревянных платформах.

"Также в 2020 году на 118 объектах были завершены работы по текущему и капитальному ремонту. Реконструкция и модернизация остановочных пунктов проходят в рамках реализации совместной с ОАО "РЖД" инвестиционной программы. Ежегодно компания проводит работы на объектах инфраструктуры, обновляет подвижной состав и совершенствует сервисы для удобства пассажиров", - заключили в ЦППК.