Инфляция в России с 19 по 25 января составила 0,2%

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Потребительские цены в России с 19 по 25 января 2021 года выросли на 0,2%, свидетельствуют данные Росстата.

Как в России борются с ростом цен на продукты

С начала января потребительские цены выросли на 0,8%. Для сравнения, за весь январь 2020 года потребительские цены выросли на 0,4%. В годовом выражении инфляция на 25 января 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) была на уровне 5,29%.

Продовольственные товары

За отчетную неделю среди продовольственных товаров выросли цены: на муку пшеничную - на 0,6%, мясо кур, чай черный и вермишель - на 0,5%, сметану, хлеб ржаной, консервы фруктово-ягодные для детского питания, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%, сосиски, сардельки, рыбу мороженую, маргарин, макаронные изделия, крупу гречневую, смеси сухие молочные, консервы мясные и овощные для детского питания, карамель - на 0,2%, свинину, колбасы, консервы мясные, молоко пастеризованное, масло сливочное, сыры сычужные, творог жирный, рис, соль поваренную и водку - на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,4%, в том числе на огурцы - на 2,4%, морковь - на 2,2%, помидоры - на 2,0%, картофель - на 1,7%, лук репчатый - на 1,3%, яблоки - на 0,9%.

Цены на сахар-песок снизились в среднем по России на 0,5%, в том числе в 37 субъектах Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 15 субъектах - на 1,0-4,1%. В 16 субъектах цены выросли на 0,1-0,8%, в четырех субъектах - на 0,9-4,3%. В 13 субъектах цены не изменились.

Цены на яйца куриные в среднем по стране снизились на 0,2%, в том числе в 29 субъектах Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 17 субъектах - на 1,0-4,6%. В шести субъектах цены не изменились. В 25 субъектах цены выросли на 0,1-1%, в восьми субъектах - на 1,1-4,6%. Цены на масло подсолнечное в среднем по Российской Федерации снизились на 0,1%, в том числе в 28 субъектах - на 0,1-0,9%, в 7 субъектах - на 1,0-6,2%. В 20 субъектах цены не изменились.

В то же время в 17 субъектах цены на масло подсолнечное выросли на 0,1-1%, в 13 субъектах -на 1,1-3,3%. Снизились цены на молоко стерилизованное - на 0,3%, баранину и печенье - на 0,1%.

Кроме того, цены на говядину, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, конфеты шоколадные и пшено не изменились.

Непродовольственные товары и медикаменты

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: бромгексин - на 1,1%, алмагель - на 0,7%, линекс - на 0,6%, флуоцинолона ацетонид - на 0,5%, валокордин - на 0,4%, офтан катахром, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,3%, троксерутин, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,2%, ренни - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: подгузники детские - на 0,6%, мыло хозяйственное, порошок стиральный, щетки зубные, сухие корма для животных - на 0,2%, бумага туалетная - на 0,1%. Цены на спички, мыло туалетное, пеленки для новорожденных, прокладки женские гигиенические не изменились. В то же время цены на пасту зубную снизились на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на телевизоры - на 1,4%, колготки женские - на 0,7%, смартфоны - на 0,6%, шампуни - на 0,4%, легковые автомобили, электропылесосы напольные, брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, футболки детские - на 0,3%, сигареты с фильтром отечественные - на 0,2%, кроссовые туфли для взрослых, костюмы спортивные для детей школьного возраста и майки, футболки мужские - на 0,1%.

Не изменились цены на кроссовые туфли для детей, носки мужские. Цены на носки, гольфы детские снизились на 0,1%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,3%, дизельное топливо - на 0,1%.