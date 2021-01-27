Мораторий Байдена на разработку месторождений не коснется уже действующих договоров

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Мораторий на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений, который намерен в среду ввести президент США Джо Байден, не коснется компаний, которые уже заключили соответствующие контракты и ведут соответствующие работы. Об этом сообщила кандидат на пост министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, выдвинутая Байденом, на слушаниях в комитете по энергетике и природным ресурсам Сената Конгресса США.

"Мораторий будет распространяться только на новые арендные договоры, он не будет распространяется на тех, кто в настоящее время работает в прибрежной зоне", - отметила она.

"Действующим лицензиям не будут создаваться препятствия. Они продолжат действовать. В частности, нефтегазовая промышленность, у них 10 тыс. лицензий. Они могут продолжать работу", - добавила кандидат на пост министра энергетики. По ее словам, "администрация Байдена не собирается отбирать рабочие места по существующим арендным договорам". Грэнхолм подчеркнула, что на данный момент существует много неиспользованных арендных договоров, и в указе президента они будут упомянуты. Как она отметила, мораторий даст время для разработки технологий, которые позволят людям использовать чистую энергию. "Это дает нам время для работы над созданием рабочих мест и диверсификацией", - подчеркнула она.

При этом кандидат на пост главы Минэнерго подчеркнула, что угольная, нефтедобывающая и газовая промышленность пока будут оставаться частью американского энергетического сектора, несмотря на намерение властей к 2050 году довести до нуля объем выбросов углекислого газа в атмосферу. "По мере того, как мы используем ископаемые виды топлива, важно, чтобы мы также разрабатывали технологии, позволяющие сократить выбросы парниковых газов", - добавила Грэнхолм. Она также выступила против введения запрета на добычу углеводородов методом гидравлического разрыва пласта (фрекинг).

Отвечая на вопрос сенаторов, видит ли она "возможности сотрудничества с такими странами, как Китай", Грэнхолм ответила: "Да. Но я уверена, что наши глаза должны быть широко открыты".