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Словения выпустила облигации на €500 млн сроком на 60 лет

Эти облигации стали первыми ценными бумагами страны с таким долгим сроком погашения, сообщили в министерстве финансов республики

ЛЮБЛЯНА, 27 января. /ТАСС/. Правительство Словении выпустило международные облигации сроком на 60 лет на общую сумму €500 млн. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте министерства финансов республики.

"27 января 2021 года Словения успешно выпустила новые, 60-летние облигации RS87 на сумму €500 млн со сроком погашения 3 марта 2081 года, процентная ставка по ценным бумагам составила 0,6875%, доходность - 0,70%. - отмечается в заявлении словенского Минфина. - Данные облигации стали первыми ценными бумагами Словении с таким долгим сроком погашения, и являются убедительным доказательством доверия институциональных инвесторов к Республике Словения".

Выпуск новых облигаций проводился авторизованными партнерами правительства Словении в лице BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE и HSBC.

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