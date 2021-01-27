Глава ФРС заявил, что экономика США еще далека от полного восстановления

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Американская экономика еще далека от полного восстановления, существенный прогресс будет достигнут лишь через некоторое время. Об этом заявил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам первого в этом году заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство ФРС).

"Мы далеки от полного восстановления. Из-за пандемии безработными остаются около 9 млн человек", - отметил он. "Экономика далека от наших целей в области занятости и инфляции, и, вероятно, потребуется время, чтобы добиться существенного дальнейшего прогресса", - добавил председатель финрегулятора. Он пояснил, что, пока эти цели не будут достигнуты, США намерены следовать адаптивной денежно-кредитной политике. Пауэлл в очередной раз заявил, что перспективы экономики США остаются "крайне неопределенными". "Зафиксированный в последние месяцы рост случаев заболевания COVID-19, связанных с пандемией рост числа госпитализаций и смертей создает колоссальные трудности для миллионов американцев и тяжелым бременем ложится на экономическую активность и создание рабочих мест", - указал он.

Он подчеркнул, что не ожидает, что инфляция поднимется гораздо выше целевого уровня 2%, однако заявил, что у ФРС "есть инструменты для решения" данного вопроса. Глава ЦБ указал, что при небольшом повышении этого показателя власти не будут принимать каких-либо значительных мер, а только наблюдать за ним. В данный момент уровень инфляции ниже 2%, пояснил Пауэлл.

"Я бы также добавил, что сейчас нет ничего важнее для экономики, чем вакцинирование людей. Если подумать об уязвимости экономики, я бы упомянул бары и рестораны. Это 400 тыс. рабочих мест, которые мы потеряли в прошлом месяце, и это все из-за пандемии", - подчеркнул председатель ФРС, сообщив, что сам уже сделал прививку.

Ранее в среду финрегулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком.