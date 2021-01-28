Власти Хайкоу представили план экономического развития города в 2021 году

ХАЙКОУ /Китай/, 28 января. /ТАСС/. Власти города Хайкоу, административного центра южной китайской провинции Хайнань, представили цели и задачи развития на 2021 год в рамках реализации плана 14-й пятилетки (2021-2025 годы). Об этом сообщил мэр Хайкоу Дин Хуэй.

"В текущем году Хайкоу должен достичь двузначного показателя темпов роста ВВП, необходимо содействовать привлечению инвестиций в основной капитал, росту объемов розничных продаж товаров потребления, а также увеличению располагаемого дохода на душу населения как в городе, так и сельской местности", - приводит его слова портал "Наньхайван".

По словам Дин Хуэя, власти города намерены содействовать развитию высокотехнологической отрасли и привлечению в регион компаний из этой сферы. Правительство Хайкоу также планирует оказывать поддержку развитию индустриального парка в городе Фусин, расположенного в 17 км от административного центра провинции.

Как заявил мэр, планируется увеличить приток иностранных инвестиций на 18% в годовом выражении, импорта и экспорта товаров и услуг - на 15% и 18% соответственно. Власти будут и дальше развивать деловую среду, упрощать условия ведения бизнеса для компаний с иностранным капиталом. Согласно плану, количество вновь зарегистрированных в городе предприятий по итогам года должно в два раза превысить показатели 2020 года.

Дин Хуэй также указал на то, что в текущем году особое внимание будет уделяться совершенствованию инфраструктуры, в частности, в сфере транспорта и логистики. Кроме того, Хайкоу продолжит борьбу за качество воздуха: на протяжении нескольких лет населенный пункт неоднократно становился городом с самым чистым воздухом в КНР. Согласно официальным данным, в 2020 году Хайкоу достиг лучших за последние пять лет показателей по количеству вредных частиц в атмосфере.

Как указывается в материале "Наньхайван", цели и задачи Хайкоу по развитию в 2021 году соответствуют программе строительства на Хайнане порта свободной торговли.

Хайнаньский порт свободной торговли

1 июня власти Китая представили программу развития свободного торгового порта на Хайнане. Согласно этому документу, провинция будет превращена в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта на территории провинции к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.