В АКОРТ сообщили, что не получали информации от торговых сетей о перебоях с поставками яиц

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Ассоциация компаний розничной торговли не получала от торговых сетей информации о сложностях с закупкой яиц. Об этом сообщили ТАСС в АКОРТ, объединяющей 26 крупнейших розничных торговых сетей и представляющей более 30% российского розничного рынка.

"В АКОРТ не поступала информация о перебоях или сложностях с поставками куриных яиц в торговые сети-члены ассоциации", - сообщили в АКОРТ.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала со ссылкой на источник на розничном рынке, что вспышки птичьего гриппа на юге России и закрытие ряда птицефабрик привели к снижению активности поставщиков куриных яиц и росту цен. С начала текущего года вспышки вируса были зафиксированы в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области. В результате деятельность поставщиков на юге страны существенно снизилась, добавляет другой источник газеты. Ситуация усугубилась тем, что вспышки гриппа стали выявлять в Астраханской, Самарской, Саратовской областях и Татарстане, отмечает издание.