"Полюс" в 2020 году снизил выпуск золота на 3%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Золотодобытчик "Полюс" по итогам 2020 года уменьшил выпуск золота на 3% по сравнению с показателем годом ранее - до 2,766 млн унций, что в целом соответствует данному ранее прогнозу. Это следует из сообщения компании.

Объем аффинированного золота при этом составил 2,568 млн унций, что на 2% превышает аналогичный показатель 2019 года.

Реализация золота "Полюсом" в четвертом квартале прошлого года составила 710 тыс. унций, что на 12% ниже, чем годом ранее, и на 8% ниже, чем в предыдущем квартале. Выручка от продаж золота в октябре - декабре выросла на 4% по сравнению с предыдущим кварталом, до $1,503 млрд. Продажи золота в 2020 году немногим превысили $4,956 млрд, что на 25% больше, чем в предыдущем году.

"Полюс" планирует произвести около 2,7 млн унций золота в 2021 году, говорится в сообщении.

"На основании плана горных работ, текущего уровня перерабатывающих мощностей и статуса реализуемых проектов мы ожидаем, что производство по итогам 2021 года будет примерно 2,7 млн унций золота", - отметил глава "Полюса" Павел Грачев, слова которого приводятся в сообщении.

Чистый долг компании с учетом деривативов на конец 2020 года составил $3,9 млрд, что на 23% меньше, чем годом ранее.

О компании

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России с активами в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия).