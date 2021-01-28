ЦБ ожидает, что банки заработают не менее 1 трлн рублей в 2021 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Банковский сектор РФ, по предварительному прогнозу, может заработать в 2021 году не менее 1 трлн рублей, большой просадки по прибыли не ожидается. Такую оценку озвучил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александр Данилов в ходе пресс-конференции.

"Прогноза официально пока не делали, потому что нужно осмыслить определенные вещи. Я думаю, что картина будет в целом более-менее похожа. Большой просадки я бы не ждал. Я думаю, что будет прибыль, наверное, больше триллиона [рублей]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Данилов добавил, что на показатель прибыли в первую очередь будет влиять эпидемиологическая обстановка, а также то, с какой скоростью банки будут досоздавать резервы.

Прибыль банков по итогам 2020 года

Прибыль российских банков по итогам 2020 года составила 1,6 трлн рублей, снизившись в годовом выражении на 6%, следует из материалов Банка России.

"Прибыль сектора за месяц (декабрь 2020 года) составила 159 млрд рублей (на 7% лучше результата за ноябрь). Однако в декабре у отдельных банков были крупные разовые доходы, завысившие результат сектора. За весь 2020 год банки заработали 1,6 трлн рублей, что всего на 0,1 трлн рублей (или на 6%) меньше прибыли за 2019 год", - указывает регулятор.

По данным ЦБ, доля активов банков, прибыльных по итогам 2020 года, составила 98%, что сопоставимо с 2019 годом, однако медианное сокращение составило около 30%, в основном из-за резервов, что более точно отражает последствия пандемии.