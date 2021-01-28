Кабмин выделит почти 2 млрд рублей на строительство медцентра в Кызыле

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Правительство России выделит около 2 млрд рублей на второй этап строительства медицинского центра в Кызыле.

"Выделим почти 2 млрд рублей на второй этап строительства многофункционального медицинского цента в городе Кызыл, это уже второй федеральный транш на такие цели", - сообщил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Он напомнил, что центр строится по поручению президента России Владимира Путина. "Важно, чтобы жители республики [Тува] с инфекционными заболеваниями, в том числе с коронавирусом, как можно быстрее могли получать там медицинскую помощь", - подчеркнул глава правительства.