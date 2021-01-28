Несырьевой неэнергетический экспорт из России в 2020 году превысил $160 млрд

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2020 году вырос на 3,5% по сравнению с показателем за 2019 год и превысил $160 млрд. Об этом журналистам сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

"По оценке РЭЦ, несырьевой неэнергетический экспорт в 2020 году превысил $160 млрд, а его доля в общем объеме экспорта вплотную приблизилась к половине. Это на 3,5% больше, чем в 2019 году и почти в 3,5 раза больше, чем в 2000 году, когда экспорт составил $46 млрд", - сказала она.

Никишина также отметила, что, по оценке РЭЦ, есть явные предпосылки для того, чтобы в 2021 году объем несырьевого неэнергетического экспорта вырос, даже если рассчитывать его по более жесткой методике, в том числе без учета показателей по вывозу золота.

"И это именно задача в том числе и РЭЦ как института развития, чтобы экспортеры смогли эти предпосылки и возможности реализовать и наращивать поставки, несмотря на непростые внешние обстоятельства, которые будут сильно влиять", - заключила она.