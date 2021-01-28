Российский экспорт молочной продукции в 2020 году превысил $300 млн

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский экспорт молочной продукции в 2020 году, согласно предварительным данным, вырос на 12% по сравнению с показателем за 2019 год и превысил $300 млн. Об этом говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

"По данным федерального центра "Агроэкспорт" в январе-декабре 2020 года (без учета данных по ЕАЭС за декабрь) российский экспорт молочной продукции увеличился на 16%, до 197 тыс. тонн в физическом выражении и на 12%, до $302 млн в стоимостном. Учитывая, что в число ведущих покупателей входят Казахстан и Беларусь, с появлением статистики по ЕАЭС за декабрь итоговый объем может оказаться существенно выше", - отмечается в сообщении.

Как сообщили эксперты, по предварительным данным ФТС, в структуре внешних продаж лидирующей категорией стали сыры и творог, экспорт которых увеличился на 12%, до 28 тыс. тонн в физическом и на 15%, до $89 млн в денежном выражении. Около 43% стоимостного объема пришлось на молодые сыры, 36% - плавленые. Поставки кисломолочных продуктов выросли на 6,2%, до 74 тыс. тонн, однако в денежном эквиваленте снизились на 1,6%, до $78 млн. Экспорт мороженого вырос на 7,9%, до $56 млн (26 тыс. тонн), молока и сливок - на 11%, до $52 млн (53 тыс. тонн), сливочного масла - на 79%, до $15 млн (4,3 тыс. тонн), молочной сыворотки - в два раза, до $11 млн (10 тыс. тонн).

Как пояснил гендиректор "Союзмолоко" Артем Белов, высокие темпы роста экспорта сыворотки и сливочного масла связаны с эффектом низкой базы: например, сливочного масла пока отправляется за рубеж менее 1% от объема внутреннего российского потребления. "Что касается сыров, то здесь активно развивается экспорт, в том числе плавленых сыров, где есть целый ряд российских и международных компаний, которые активно поставляют данную продукцию на территорию постсоветского пространства, в том числе в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан и т. д.", - сказал он. Кроме того, по его мнению, слабый рубль создает предпосылки для увеличения объемов экспорта и в текущем году. "Я думаю, что в 2021 году мы также увидим положительную динамику экспорта, причем как в страны постсоветского пространства, так и на рынки дальнего зарубежья", - добавил Белов.

Страны-импортеры молочной продукции

По данным ФТС, на которые ссылается "Агроэкспорт", отгрузки в Казахстан в январе-ноябре увеличились на 9,3% до $121 млн (74 тыс. тонн, +14%). Таким образом, на эту страну приходится 40% всего российского экспорта молочной продукции, а с появлением данных за декабрь показатель окажется еще выше. В Казахстан отправляется 47% экспортного объема сыров и творога, 31% - кисломолочной продукции, 35% - мороженого, 39% - молока и сливок, 43% - сливочного масла, 72% - молочной сыворотки.

Поставки на Украину в 2020 году увеличились на 18%, до $45 млн (35 тыс. тонн, +34%). Основными позициями, обеспечившими такую динамику, стали сыры и творог (+14%, до $18 млн), молоко и сливки (+33%, до $12 млн) и сливочное масло (+58%, до $3,9 млн). Продажи в Белоруссию показали рост на 9,8%, до $42 млн (26 тыс. тонн, +12%), в том числе $16 млн пришлось на кисломолочные продукты, $12 млн - на сыры и творог, $8,7 млн - на молоко и сливки. Всего в 2020 году Россия отправляла молочную продукцию более чем в 40 стран, при этом поставки в США за год выросли в 3 раза (до $10 млн), в Узбекистан - на 57% (до $12 млн), в Армению - на 63%, до $8,6 млн, Китай - на 22%, до $5,6 млн.