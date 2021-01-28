Первые прямые рейсы из Ростова-на-Дону в Мурманск начнут выполняться с 6 июня

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Авиакомпания Smartavia с 6 июня начнет еженедельно выполнять прямые рейсы из Ростова-на-Дону в Мурманск. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ростовского аэропорта.

Согласно данным сервисов подбора авиабилетов "Авиасейлс" и "Туту.ру", на данный момент из Ростова-на-Дону в Мурманск нельзя долететь без пересадок.

"В расписании международного аэропорта Платов (управляется УК "Аэропорты регионов") в летнем сезоне появятся рейсы по новому направлению - в Мурманск. Выполнять полеты из Ростова-на-Дону в неофициальную "столицу Арктики" раз в неделю будет авиакомпания Smartavia. Перевозки будут осуществляться по воскресеньям (понедельникам) на самолетах Boeing 737-800 с 6 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы аэропорта, рейсы будут выполняться по понедельникам из Платова и по воскресеньям из аэропорта Мурманска. "Вылет из Мурманска назначен на 23:50 воскресенья, прилет в Платов - в 03:35. Из Платова самолет отправляется в 04:35 понедельника, а в 08:25 садится в аэропорту Мурманска", - уточнили в пресс-службе.

Международный аэропорт Платов (управляется УК "Аэропорты регионов) находится в 29 км к северо-востоку от города, в 4 км севернее станицы Грушевская (Аксайский район Ростовской области). Является одним из крупных региональных воздушных портов на юге страны. Пассажирам аэропорта доступны около 50 направлений полетов рейсами 35 российских и международных авиакомпаний. У Платова одна из самых обширных среди региональных аэропортов сетей маршрутов в города России.