Путин заявил, что критерии локализации производства должны быть абсолютно прозрачны

НОВО-ОГАРЕВО, 28 января. /ТАСС/. Критерии локализации производства в России должны быть понятны инвесторам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании с членами правительства.

"Критерии локализации должны быть понятны. Это тоже очень важный вопрос. Можно написать и 70%, и 75%, а на самом деле там и 20% не будет. Это тоже один из аспектов, на который просил бы вас обратить внимание", - сказал Путин.

Он напомнил, что накануне провел большую встречу с представителями иностранных компаний в рамках мероприятия высокого уровня "Давосская повестка дня", в том числе с теми, кто активно работает на российском рынке. "Все прекрасно понимают то, чем мы занимаемся. Это в интересах нашей национальной экономики. Мы добиваемся повышения уровня локализации тех инвесторов, которые приходят на наш рынок. Мы их поддерживаем, допускаем их, кстати говоря, и к госзакупкам тоже, поддерживаем их финансово", - сказал президент, подчеркнув, что некоторые меры поддержки абсолютно беспрецедентны. "В европейских странах ничего подобного государство в отношении иностранных инвесторов не делает", - добавил он.

Путин заметил, что понимает невозможность единообразного подхода в вопросе локализации. "Тем не менее все эти правила должны быть как минимум прозрачными и понятными тем партнерам, с которыми мы работаем. Это чрезвычайно важно", - подчеркнул он.

Президент также напомнил, что для российских производителей с 1 января текущего года "вводятся большие бонусы". "Но вместе с тем есть и определенные угрозы. Мы обязательно должны следить за качеством, за ценой и обеспечить конкуренцию на внутреннем рынке. Это вещи, на которые я попросил бы вас обратить внимание особо и постоянно контролировать", - обратился он к вице-премьеру Юрию Борисову.