Суд Москвы привлек чикагскую биржу CME Group в качестве ответчика в деле по фьючерсам WTI

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы на очередном заседании 28 января по коллективному иску трейдеров, пострадавших в апреле 2020 года от экспирации по отрицательным ценам фьючерсов на нефть WTI к Московской бирже, удовлетворил ходатайство истцов о привлечении в качестве соответчика чикагскую биржу CME Group inc. Об этом говорится в картотеке арбитражного суда.

Привлечение CME Group inc. в качестве соответчика по делу может помочь внести ясность в порядок принятия решений об экспирации фьючерсного контракта Мосбиржей, пояснил председатель ведущего коллективный иск "Национального союза частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках" Илья Коровин.

Об иске инвесторов к Московской бирже

Коллективный иск инвесторов к Мосбирже основан на экспирации фьючерсов CL-4.20 на нефть марки Light Sweet Crude Oil, которые торгуются на срочном рынке Московской биржи и являются "зеркальными" по отношению к фьючерсам Light Sweet Crude Oil Futures на бирже NYMEX (входит в состав группы CME). В апреле 2020 года исполнение фьючерса впервые в истории произошло по отрицательной цене - минус $37,63 за баррель. В результате его владельцы не только потеряли средства, направленные на приобретение контракта, но и оказались должны контрагентам суммы, многократно превышающие их вложения.

Общая сумма требований 145 истцов в настоящий момент составляет около 300 млн рублей. Следующее судебное заседание по делу состоится 15 июня 2021 года.