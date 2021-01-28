В Ленобласти намерены построить 88 участков дорог за 15 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Планы развития автомобильных дорог в Ленинградской области предполагают строительство 88 новых участков протяженностью около 1 тыс. км. Проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры региона до 2035 года, составленный в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", рассмотрело в четверг на заседании областное правительство.

"Документ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяженностью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей. Свой вклад в разработку проекта внесли жители городов и поселков Ленинградской области: за несколько месяцев рабочая группа получила более пятисот предложений через форму обратной связи на тематическом сайте", - говорится в материалах к заседанию, предоставленных пресс-службой областного правительства.

Как отметил на заседании губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, на основе этих планов регион будет вести работу с федеральным правительством по получению финансирования для поэтапного развития дорожной сети. Дрозденко отметил, что Ленинградская область входит в первую тройку регионов по транзитной нагрузке.

План развития транспортной инфраструктуры включает также создание 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей, 24 мостов различного класса, реконструкцию семи автобусных станций, строительство речного вокзала, пяти причалов и причальных комплексов.

Основное внимание в плане уделено развитию инфраструктуры в активно развивающихся районах, прилегающих к Санкт-Петербургу. Планируется строительство продолжения Пискаревского проспекта в обход Мурино, новых транспортных связей между Всеволожском и Мурино, формирование новых подъездов к Всеволожску, а также строительство подъезда к транспортно-пересадочному узлу "Кудрово". Предлагается реконструкция подъезда к Заневскому посту в Кудрово, Колтушского шоссе, Центральной и Областной улиц в Кудрово и участка магистрали от Санкт-Петербурга до поселка имени Свердлова вдоль Невы.