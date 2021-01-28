Хуснуллин призвал власти регионов контролировать ситуацию с ценами на стройматериалы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин призвал власти регионов продолжить работу по недопущению роста цен на стройматериалы. Об этом по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию сообщила пресс-служба вице-премьера.

"Хуснуллин обратил внимание на необходимость продолжения работы по недопущению необоснованного роста стоимости стройматериалов", - сказал он, пояснив, что властям субъектов необходимо "активно взаимодействовать с региональными представительствами ФАС".

Вице-премьер также отметил ряд важных для строительной отрасли актов, вступивших в силу в конце 2020 года, в числе которых правила по инфраструктурным облигациям, закон о комплексном развитии территорий и поправки в градостроительный кодекс, позволяющие завершить строительство долгостроя по старым правилам, действовавшим на дату выдачи разрешения на строительство. "Прошу вас досконально изучить эти изменения, они могут позволить ускорить развитие строительного рынка", - цитирует пресс-служба его обращение к представителям регионов.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из федеральных проектов "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий превышает 1 трлн рублей. Основная цель - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.