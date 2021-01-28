На Ставрополье снизили налоговую нагрузку по патенту для большинства видов бизнеса

СТАВРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Депутаты Думы Ставропольского края на заседании в четверг утвердили изменение краевого закона о патентной системе налогообложения. Согласно корректировкам, в регионе расширится дифференциация территорий при расчете стоимости патента, снизится налоговая нагрузка по 73 из 76 видов предпринимательской деятельности, сообщила зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко.

В начале 2021 года в России была отменена система налогообложения в виде ЕНВД. Многие предприниматели Ставрополья направляли обращения в краевое правительство, уполномоченному по защите прав предпринимателей, торгово-промышленную палату края о возросшей налоговой нагрузке при переходе на патентную систему.

"Основные изменения - предлагается дифференцировать муниципальные образования, разбив их на группы. На сегодня их четыре, предлагается увеличить их до восьми. Второе изменение - это уменьшение размера потенциально возможного дохода (влияющего на уровень долговой нагрузки) по 73 видам деятельности из 76, по оставшимся трем - это общепит, аренда и стоянки - остается по сравнению с 2020 годом на одном и том же уровне", - сказала она, представляя законопроект.

По данным краевого Минфина, дифференциация территорий проведена исходя из численности и плотности населения, стоимости квадратного метра торгового объекта, совокупной налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей и имеющейся деловой активности малого и среднего предпринимательства.

"В 2020 году у нас действовала патентная система, по которой сумма страховых взносов уплачивалась отдельно. Сумма налога, патента, не уменьшалась. Теперь сумма патента уменьшается на сумму уплаченных страховых взносов, то есть страховые взносы уже включены в стоимость патента. Таким образом, базовая доходность "автоматически" повышается. При базовой доходности в 681 тыс. рублей в год платежи в краевой бюджет, то есть патенты, равны нулю, все эти средства будут уходить на уплату страховых взносов", - пояснила Калинченко.

Прения и применение

Законопроект вызвал дискуссию в парламенте Ставрополья. Некоторые депутаты отмечали необходимость применения более подробной дифференциации. "В городском округе есть город, а есть сельское поселение. Если мы примем в таком виде, патентная система останется в 33 муниципальных образованиях, в селах патентная система не сохранится. В первом чтении нужно принимать закон, а ко второму чтению нужно отработать все предложение", - отметил заместитель председателя парламента Виктор Гончаров.

Зампред правительства - министр финансов пояснила, что сделать точечную дифференциацию по населенным пунктам на уровне региона невозможно. "Должны быть установлены единые величины размера потенциально возможного дохода на территории всего муниципального образования в силу действия Налогового кодекса РФ. Дифференцировать в одном муниципальном образовании по разным населенным пунктам невозможно. Мы это отрабатывали на рабочей группе. Инициировать изменения в федеральной части - да, возможно", - пояснила Калинченко.

Часть депутатов высказались за необходимость окончательного принятия законопроекта. "Действуют сегодня нормы закона, который мы приняли ранее. Если мы не примем сегодня этот закон, то предприниматели будут платить по тем ставкам, которые уже определены, кому от этого лучше? Те ставки гораздо выше, там в два раза больше надо платить", - отметил председатель думского комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий Белый.

В итоге законопроект был принят большинством голосов в окончательном чтении. За высказали 36 депутатов, двое проголосовали против, еще один воздержался. Законопроект имеет обратную силу и будет применяться в регионе с 1 января 2021 года включительно.

"Судя по обсуждению, есть вопросы по дальнейшему мониторингу, по дальнейшей реализации, вхождению в изменения. Поручим комитету по бюджету и комитету по экономике дальнейший мониторинг исполнения закона. Год работы в пандемию показал, что мы можем оперативно принять меры и помочь тем или иным видам экономической деятельности, которые терпят проблемы экономического характера", - сообщил после голосования председатель краевой думы Геннадий Ягубов.

С 1 января 2021 года была отменена система налогообложения в виде ЕНВД, при этом организации и ИП, если они до этой даты не подали заявление о переходе на патентную систему налогообложения или упрощенную систему налогообложения, автоматически должны были перейти на общий режим налогообложения.