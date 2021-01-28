МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россельхознадзор может запретить поставки соевых бобов из Бразилии в Россию в связи с превышением содержания химического вещества глифосата (используется для борьбы с сорняками - прим. ТАСС), говорится в сообщении ведомства.

"По итогам 2020 года Россельхознадзором выявлено более 300 тыс. тонн соевых бобов с превышенным содержанием глифосата, что свидетельствует об отсутствии надлежащего государственного контроля со стороны уполномоченных органов Бразилии. В связи с этим, Россельхознадзор оставляет за собой право ввести временный запрет на импорт указанной продукции из Бразилии", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в российском ведомстве, Россельхознадзор неоднократно, начиная с 2019 года, информировал Секретариат по защите растений и животных Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии о фактах поставок в Россию соевых бобов с превышенным содержанием глифосата, что является нарушением требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности зерна". "Российская сторона обращала внимание бразильских коллег на необходимость принятия срочных корректирующих мер", - подчеркнули в Россельхознадзоре.

Там также добавили, что для обсуждения сложившейся ситуации 2 февраля 2021 года Россельхознадзор проведет переговоры с Секретариатом по защите растений и животных Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии.

По данным ФТС, в 2020 году Бразилия поставила в Россию 1,1 млн тонн соевых бобов, выступив одним из крупнейших поставщиков этой продукции, добавили в Россельхознадзоре.