Вторая очередь завода по переработке отходов "Восток" запущена в Подмосковье

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Вторая очередь крупнейшего предприятия по переработке отходов в Восточной Европе запущена рядом с Егорьевском, теперь мощность комплекса переработки отходов (КПО) "Восток" увеличится с 500 тыс. тонн до 1,2 млн тонн в год, а доля переработки вырастет до 75%. Об этом сообщает в четверг пресс-служба компании "Эколайн".

"Использование наилучших технологий увеличит долю переработки с 50 до 75% отходов и сократит объем размещения до 25%, что ровно в два раза опережает целевые показатели нацпроекта "Экология". Кроме того, размещать эту неперерабатываемую часть отходов без органики будут по методу "сухого полигона", в спрессованном и упакованном виде - компактно и экологично", - заявил генеральный директор группы компаний "Эколайн" Евгений Шибаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Как пояснили в компании, если ранее поступающий на КПО поток отходов сокращался наполовину благодаря выборке вторсырья на переработку (20%) и компостированию органики в техногрунт (30%), то во второй очереди добавилось производство рдф-топлива (25%). Такое топливо используют на предприятиях металлургической и цементной отраслей, в теплоэнергетике.

"На новом сортировочном заводе в две смены работают около 500 сотрудников. Общая штатная численность КПО "Восток" после пуска второй очереди составила 1 050 человек, почти все они - жители региона", - уточнили в пресс-службе.

Комплекс по переработке твердых коммунальных отходов под Егорьевском открылся в декабре 2019 года. Сюда поступают отходы из Воскресенского района Московской области и двух округов Москвы - Западного и Юго-Западного. Предприятие входит в перечень объектов национального проекта "Экология", инвестиции в проект составили более 8 млрд рублей. Доля российского оборудования составила 80%.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России в январе 2019 года и является одной из важнейших в национальном проекте "Экология". Она призвана решить проблему незаконных свалок и ввести раздельный сбор мусора. Принятые в 2020 году новые национальные цели задают еще более высокую планку к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов и в два раза снизить их объем захоронения на полигонах.