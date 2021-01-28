S&P считает денежные потоки "Роснефти" менее волатильными, чем у других нефтяных компаний

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) Global сохранило "стабильный" прогноз по инвестиционному рейтингу компании "Роснефть" на фоне пересмотра прогнозов по крупнейшим мировым компаниями на "негативные", объяснив это рядом факторов, в том числе стабильным денежным потоком компании. Об этом говорится в сообщении агентства.

"Компания демонстрирует низкие производственные затраты (на добычу - прим. ТАСС), которые сильно ниже аналогичных показателей мировых компаний…, обеспеченность ("Роснефти") доказанными запасами углеводородов по классификации SEC, составляет более 20 лет, что является одним самых высоких показателей в отрасли", - говорится в сообщении агентства. Также по мнению S&P, "денежные потоки "Роснефти" менее волатильны, чем у других компаний отрасли".

Увеличение использования "зеленых" источников энергии (так называемый энергетический переход), нестабильность цен и снижение прибыльности увеличивают риски для мировых производителей нефти и газа, отмечали недавно в S&P Global. В частности, на днях агентство пересмотрело прогноз по рейтингу британской BP ("А-") со "стабильного" на "негативный", а также начало пересмотр рейтингов с "негативным" прогнозом таких компаний, как Chevron ("АА") и ExxonMobil ("АА"), Royal Dutch Shell ("АА"), и Total.

Между тем по долгосрочным кредитным рейтингам "Роснефти" ("BBB-") агентство сохранило "стабильный" прогноз, подтвердив сам рейтинг. "Мы подтвердили наши рейтинги "Роснефти", поскольку считаем, что российские нефтегазовые компании являются одними из наиболее устойчивых к повышенным рискам для отрасли", - отметили в S&P Global.

Также, по мнению агентства, "Роснефть", как и многие другие национальные нефтегазовые компании, меньше подвержена рискам энергетического перехода, чем их глобальные конкуренты.

В настоящее время "Роснефть" напрямую и косвенно имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня от всех агентств так называемой "большой тройки": Fitch (через дочернюю ПАО АНК "Башнефть", "ВВВ"), Moody’s ("Baa3") и S&P, а также наивысшую оценку кредитоспособности от крупнейшего российского рейтингового агентства "Эксперт РА" ("ruAAA").