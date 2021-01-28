Новака и Шульгинова выдвинули в качестве кандидатов в совет директоров "Газпрома"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил список кандидатов для избрания в качестве представителей РФ и независимых директоров в совет директоров "Газпрома". Распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в новый состав совета директоров выдвинуты шесть человек, в том числе председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран - экспортеров газа Виктор Зубков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, зампред правительства Александр Новак и министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Дмитрий Патрушев в состав кандидатов в совет директоров не вошел.

Председатель "Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy" Тимур Кулибаев, ректор РГУ им. И. М. Губкина Виктор Мартынов и ректор РАНХиГС Владимир Мау предложены в состав независимых директоров.

Кроме того, в ревизионную комиссию выдвинуты заместитель директора департамента Минэнерго России Татьяна Зобкова, начальник управления Росимущества Илья Карпов, директор департамента Минэнерго Татьяна Фисенко, заместитель директора департамента Минэкономразвития Павел Шумов, заместитель директора департамента Минфина РФ Алексей Яковлев.