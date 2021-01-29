Продажи предметов для коллекций на Ozon в 2020 году выросли почти на треть

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Оборот Ozon от продажи предметов коллекционирования по итогам 2020 года вырос почти в три раза до порядка 300 млн рублей относительно 2019 года, а спрос на подобные товары вырос почти на треть. Об этом говорится в исследовании онлайн-платформы, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Клиенты Ozon в 2020 году потратили на предметы коллекционирования 300 млн рублей. За прошлый год продажи коллекционных товаров на Ozon выросли на 27% в штуках, при этом оборот от их продажи (продажи в деньгах - прим. ТАСС) вырос на 172%", - говорится в исследовании.

Самые популярные товары для коллекционирования у россиян - монеты, они формируют топ продаж коллекционных товаров в штуках за прошлый год. Наибольшим спросом пользовались монеты "Полководцы и герои русской армии в Отечественной войне 1812 года", монеты "Города - столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков", монета 25 рублей "Самоотверженный труд медицинских работников", посвященная борьбе с пандемией коронавируса, монеты из серии "Оружие Великой Победы", пятирублевые монеты, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Самая дорогая покупка на Ozon стоила 456 тыс. рублей. Эту сумму потратил на раритетные издания по истории России клиент из села Жаворонки Московской области. Самым дорогим купленным товаром за прошлый год стал комплект журналов "Столица и усадьба" 1913-1917 года выпуска стоимостью 350 тыс. рублей. А самый дешевый из купленных товаров обошелся клиенту всего в 20 рублей, которые были уплачены за набор марок 1979 года "Вильнюсский университет".

При этом средний чек на коллекционирование в 2020 году составил 1,2 тыс. рублей, за год вырос на 22%. Порядка 68% заказов товаров для коллекционирования в 2020 году сделали жители регионов. К лидерам по количеству заказов относятся Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Казань.