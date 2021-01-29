"Газпром" прекратил участие в болгарском предприятии "Овергаз Инк."

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. "Газпром" прекратил участие в болгарской газовой компании "Овергаз Инк.", следует из сообщения холдинга.

Ранее в самостоятельном распоряжении "Газпрома" находилось 50% акций предприятия.

Сделка была совершена 27 января 2021 года.

Совет директоров "Газпрома" 12 августа 2020 года согласовал отчуждение в пользу АО "Овергаз Инк." 0,49% акций совместного предприятия (СП) с баланса ПАО "Газпром" и 49,51% с баланса ООО "Газпром экспорт" в целом за €15,5 млн.

"Овергаз Инк." - крупная газовая компания в Болгарии. Ее исполнительным директором является Сашо Дончев. В сотрудничестве с британской компанией JKX Oil & Gas и болгарской компанией Balkan Explorers компания ведет поиск нефти и газа в районе Провадии, также занимается поставками газа в 51 район Болгарии, обладает газораспределительной сетью общей протяженностью более 2100 км.

Уставный капитал компании, созданной в 1992 году, составляет 50 млн левов (около €25 млн).