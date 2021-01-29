Виктор Хмарин назначен генеральным директором "Русгидро" на 5 лет

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Совет директоров "Русгидро" утвердил Виктора Хмарина на должность председателя правления - генерального директора генерирующей компании. Контракт с ним заключен на 5 лет, следует из сообщения "Русгидро".

Хмарин занимал должность исполняющего обязанности председателя правления "Русгидро" с 11 ноября 2020 года в связи с назначением экс-главы компании Николая Шульгинова на пост министра энергетики РФ.

Хмарин начал работать в "Русгидро" в 2015 году, заняв должность заместителя генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности. В 2019 году Хмарин был назначен первым заместителем председателя правления компании. На этом посту он занимался подготовкой и реализацией существенных сделок, взаимодействием с потенциальными стратегическими инвесторами, международной деятельностью, а также реализацией международных проектов компании.

"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав группы, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.