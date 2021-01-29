Биткойн вырос более чем на 10%

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии рос на 11,09%, в пике достигая отметки в $37,204 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Накануне биткойн демонстрировал снижение более чем на 10%.

По данным на 12:19 мск, биткойн ослабил рост до 7,8% и находился на уровне $36,126 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 г. ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".