Проект ремонта самого длинного в мире крытого метромоста в Новосибирске подготовят к весне

НОВОСИБИРСК, 29 января. /ТАСС/. Власти Новосибирска рассчитывают до конца первого квартала 2021 года завершить разработку проекта для ремонта галереи новосибирского крытого метромоста, построенного в 80-е годы прошлого века и считающегося самым длинным сооружением подобного типа в мире, сообщил журналистам в пятницу мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Новосибирский метромост был построен для соединения правового и левого берега Оби и решения одной из ключевых транспортных проблем Новосибирска. Зеленый короб-галерея, который скрывает часть моста и соединяет мостовой переход с надземной частью, сильно пострадал от времени, и часть стекол в нем была заменена на металлические листы. В середине октября Локоть сообщал о планах по ремонту галереи, отмечая, что она сильно пострадала от действий вандалов.

"Над разработкой ПСД работа продолжается, сегодня метрополитен самостоятельно ведет эту деятельность. Мы надеемся, что в первом квартале здесь определенность наступит, и мы будем знать, какие технические решения будут приняты и сколько это будет стоить", - сказал Локоть.

Ранее он сообщал, что основной ремонт галереи коснется замены конструкции стекол и рам таким образом, чтобы их можно было легко заменить. По словам мэра, сейчас из-за неудобства конструкции галерею трудно ремонтировать. Городские власти намерены сделать галерею светопроницаемой. Мэр отмечал, что существующая цветовая гамма, в которой выполнен мост, сохранится.

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии из 13 станций. Последняя из них, "Золотая Нива", введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. В 2018 году метрополитен перевез более 83 млн пассажиров.