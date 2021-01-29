В Бундестаге считают, что остановка "Северного потока - 2" вынудит ФРГ платить компенсации

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Прекращение строительства газопровода "Северный поток - 2" вынудит Германию выплачивать огромные компенсации. Такое мнение выразил внешнеполитический эксперт фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Родерих Кизеветтер (ХДС) в опубликованном в пятницу интервью Deutsche Welle.

"Теперь блокировать его [проект "Северный поток - 2"] на финишной прямой, когда осталось достроить 150 километров, я считаю политически неверным по двум причинам", - отметил Кизеветтер. "Во-первых, правительству ФРГ придется выплачивать огромные компенсации. Во-вторых, это станет нарушением договора", - добавил он.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. К настоящему времени из 2 тыс. 460 км газопровода уложено более 2 тыс. 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Осталось уложить 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.