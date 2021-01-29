Доля безналичных платежей в России в 2020 году обновила исторический максимум

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Доля безналичных платежей в торговом обороте в 2020 года выросла на 4,9 процентных пункта и достигла 54,1%, что является новым историческим максимумом в РФ, свидетельствуют данные аналитического портала Сбербанка - "Сбериндекс".

"По оценке лаборатории "Сбериндекс" и IT-компании "Платформа ОФД", в IV квартале 2020 года доля безналичного торгового оборота в России составила 55,9%, а за весь 2020 год - достигла 54,1%, это на 4,9 п. п. выше уровня 2019 года (49,2%), что является очередным историческим максимумом", - указано в сообщении.

Доля безналичного торгового оборота в IV квартале прошедшего года превысила 60% в 18 регионах РФ. При этом впервые появился регион, где данный показатель достиг 70%, - Ненецкий АО.

Аналитики отметили, что процесс ухода от наличных в целом продолжается, даже несмотря на существенный рост объема бумажных денег в обращении. Так, по данным ЦБ РФ, объем наличных денег в обращении на 1 января 2021 года составил 13,4 трлн рублей, что на 2,8 трлн рублей (или 26,4%) больше показателя годом ранее.

SberIndex.ru - аналитический портал Сбербанка, на котором наглядно видно, как изменилась жизнь страны во время пандемии COVID-19. Сегодня на сайте представлено четыре ключевых индекса, сформированных на основе обезличенных данных: модель заболеваемости, индекс потребительской активности, изменение индекса активности и индекс туризма.