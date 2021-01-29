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Пандемия COVID-19
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"Аэрофлот" сократит количество рейсов в 13 стран

Изменения в программу международных регулярных рейсов вносятся с 28 марта по 30 апреля

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" сократит количество рейсов в 13 зарубежных городов на период с 28 марта по 30 апреля, говорится в сообщении компании.

"Аэрофлот" временно вносит изменения в программу международных регулярных рейсов. С 28 марта по 30 апреля сокращается частота полетов из Москвы в Анталью, Белград, Бишкек, Дели, Дубай, Женеву, Каир, Лондон, Минск, Нур-Султан, Сеул, Токио, Хельсинки", - отмечается в сообщении.

Пассажиры отмененных рейсов смогут перебронировать билеты на выполняемые рейсы либо вернуть деньги, уточняют в авиакомпании.

Ранее "Аэрофлот" продлил закрытие почти 90 регулярных международных рейсов до 30 апреля.

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