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Ситуация вокруг Промсвязьбанка

Суд признал банкротом экс-бенефициара Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева

Суд запустил процедуру реализации его имущества

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы признал экс-бенефициара Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева банкротом и запустил процедуру реализации его имущества, следует из информации, опубликованной в картотеке судебных дел.

На сайте картотеки не раскрываются какие-либо детали, и на текущий момент опубликована лишь информация о принятое судебном акте, а именно "Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества".

Ранее глава ПСБ Петр Фрадков в интервью телеканалу "Россия-24" сообщал, что кредитная организация в рамках судебных разбирательств смогла взыскать с бывших бенефициаров банка - братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых - 22 млрд рублей. По словам Фрадкова, ПСБ на текущий момент ведет "сотни" судебных процессов как в арбитражном, так и в уголовном делопроизводстве.

Теги
РоссияСитуация вокруг Промсвязьбанка
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