Россельхознадзор запретил ввоз продукции птицеводства из Румынии из-за гриппа птиц

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Россельхознадзор с 29 января запретил ввоз живой птицы и продукции птицеводства из Румынии из-за гриппа птиц, говорится в материалах ведомства.

"В связи с ухудшением на территории Румынии эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 29 января 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Румынии следующей продукции: живая птица и инкубационное яйцо; мясо птицы", - отмечает ведомство.

Кроме того, запрещается ввоз готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, за исключением товаров подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц. Также запрещается ввоз кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза) и бывшего в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.

Аналогичные ограничения вводятся в отношении департаментов Ло и Гаронна Франции. Кроме того, запрещается транзит живой птицы с их территорий через Россию.

По факту запрет коснется поставок живой птицы. Ввоз другой продукции птицеводства из Румынии и Франции запрещен в рамках российского продовольственного эмбарго, которое действует с августа 2014 года в отношении Евросоюза и ряда других стран. Ранее из-за гриппа птиц Россельхознадзор запретил поставки продукции птицеводства из ряда других стран Евросоюза.