Кубанские предприятия увеличили выпуск медицинского кислорода на 40% в 2020 году

КРАСНОДАР, 30 января. /ТАСС/. Производство медицинского кислорода предприятиями Краснодарского края в 2020 году выросло на 40%. Около половины произведенного в регионе жидкого кислорода поставляется в субъекты ЮФО и СКФО, а также в Абхазию и Южную Осетию, сообщил ТАСС руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.

"Почти на 40% нарастили объемы выпуска медицинского кислорода с начала 2020 года", - сказал Куликов.

Он отметил, что Краснодарский край является ведущим регионом на Юге России с собственным производством жидкого медицинского кислорода. В данный момент на Кубани работают два крупных и пять малых предприятий, которые производят от 5,6 до 5,8 тыс. тонн кислорода в месяц.

"Это позволило нам период пандемии не просто обеспечить потребность собственных медицинских учреждений, но и оказать поддержку соседним регионам. На сегодняшний день половина произведенного кислорода остается в крае", - добавил глава департамента, отметив, что оставшуюся часть предприятия региона поставляют в Ростовскую область и Ставропольский край, Крым, Карачаево-Черкесскую и Чеченскую Республики, Абхазию и Южную Осетию.