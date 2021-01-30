Эксперт считает, что туристический кешбэк необходимо распространить на транспортные услуги

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. В третий этап программы туристического кешбэка за отдых по России необходимо включить возможность компенсации путешественникам части средств за транспортные услуги, считает вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Снова кешбэк: как работала программа компенсации за туры по России

Сейчас правилами программы предусмотрен кешбэк за комплексные туры или отдельно за гостиничные услуги.

"Необходимо включить в третий этап программы кешбэк на транспорт, что существенно увеличит интерес к акции и поддержит отрасль, которая значительно просела", - сказал ТАСС Волков.

Ростуризм начал подготовку к возобновлению продаж путешествий с кешбэком, соответствующее письмо (есть в распоряжении ТАСС) ведомство направило представителям туристической отрасли. Возможная дата старта продаж не указана, однако ведомство предлагает в рамках третьего этапа программы реализовывать туры по России на период до 20 июня 2021 года, включая 23 февраля, 8 марта, весенние школьные каникулы и майские праздники.

"В письме нет упоминания о стартах акции, но уже понятно, что скорее всего 14 и 23 февраля останутся без особого внимания туристов, потому что даже если акция стартует к этому периоду, времени на продвижение еще не будет", - считает исполнительный директор ОСИГ. Необходимо заблаговременно провести продвижение акции в регионах, отметил эксперт.

О программе

Программа, в рамках которой государство возвращало туристам часть средств за отдых в России, впервые была запущена в 2020 году для увеличения доступности отдыха для россиян и поддержки пострадавшего от пандемии турбизнеса. Продажа туров шла в два этапа. Второй этап завершился 5 декабря, в его рамках продавались путешествия, которые должны состояться до 10 января 2021 года.

На реализацию программы правительство РФ выделило 15 млрд рублей. По данным Ростуризма, россияне в рамках программы приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма выплаченных кешбэков составила 1,2 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин 17 декабря на ежегодной пресс-конференции сообщил, что не израсходованные в 2020 году средства на программу туристического кешбэка будут перенесены на 2021 год.