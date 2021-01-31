Эксперты не ждут серьезных распродаж на рынке акций

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Несмотря на явную перекупленность, сформировавшуюся на мировом фондовом рынке в последние месяцы, глубокая коррекция акциям сейчас не грозит, считают опрошенные ТАСС эксперты. Согласно их оценкам, даже при негативном сценарии, российский индекс Мосбиржи не опустится ниже 3000 пунктов.

Рынок акций продемонстрировал существенный рост после смены политической власти в США и информации об успешных испытаниях вакцин против COVID-19. Причем импульс затронул всех - начиная от наиболее просевшего из-за пандемии реального сектора, заканчивая IT и фармкомпаниями, показавшими взрывной скачок в течение последнего "карантинного" года.

Так, с конца октября 2020 года S&P500 и промышленный индекс Dow Jones на пиках (21 января) прибавляли около 18%, Nasdaq Composite - более 24%, российский индекс Мосбиржи в свою очередь также демонстрировал рост в 30%.

На уходящей неделе импульс для роста ослаб, и с 25 января фондовые индексы потеряли в среднем до 4%. Тем не менее, несмотря на то, что февраль традиционно является сезонно слабым месяцем для рынков акций, начавшаяся коррекция вряд ли перерастет в значительные распродажи, полагают эксперты. Причиной тому являются сохраняющиеся факторы роста - монетарное и фискальное стимулирование, а также ожидаемое восстановление экономики.

Дешевые деньги поддерживают рынок

Сегодня на фондовом рынке перекуплены практически все сектора, за исключением нефтегазового и табачного, отметил трейдер ИК "Велес Капитал" Ярослав Калугин. Более того, в некоторых отраслях и акциях, особенно в бумагах технологических компаний, по факту уже формируются финансовые пузыри, добавил руководитель отдела по инвестиционному консультированию "Тинькофф Инвестиции" Кирилл Комаров. "Переоцененность некоторых бумаг продолжает бить рекорды, и уже во многих случаях напоминает бум доткомов 2000-х", - сказал эксперт.

"В акциях сырьевых компаний - и наших, и американских - пузыря нет, но проблема в том, что если пузырь высокотехнологических компаний лопнет, это рикошетом ударит по остальным секторам", - отметил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ Капитал" Андрей Верников.

Тем не менее, с учетом мягкой денежной политики со стороны всех ЦБ, пока что риск значительной просадки маловероятен - "особенно, когда помимо низких ставок, на рынках присутствует большое количество дешевых денежных средств", полагает инвестиционный консультант ГК "Финам" Сергей Давыдов. В свою очередь, управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий считает, что оценки рынка акций США лишь оптически кажутся завышенными. "Если рассмотреть мультипликатор цена/прибыль через призму риск-премий, то здесь нет каких-то аномальных отклонений", - пояснил он.

Говоря о достигнутых пиках, главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов предположил, что в первом квартале возможна обычная рыночная коррекция - в пределах 10-15%. Сергей Давыдов, в свою очередь, считает, что даже такой просадке должна способствовать реализация риск-факторов, к примеру - мутация вируса COVID-19 и более медленные, чем ожидается, этапы вакцинации. "Дополнительно американское правительство во главе с президентом Байденом в течение пары месяцев может принять стимулирующий пакет помощи населению, что даст поддержку рынку и в большей степени скажется на отстающих секторах экономик", - добавил он.

На российском рынке большинство компаний все еще остаются довольно дешевыми по глобальным меркам, отмечают специалисты. "Российский рынок торгуется с дисконтом 40-50% к зарубежным аналогам, несмотря на то, что дивидендная доходность отечественных компаний одна из самых высоких в мире", - отметил Андрей Русецкий.

По оценкам экспертов, при негативном сценарии российский рынок акций все равно останется выше уровня в 3 000 по индексу Мосбиржи. "Дном для индекса ММВБ может выступить уровень 3 000 пунктов, но при его достижении индекс продолжит находиться в боковом восходящем тренде", - сказал Сергей Давыдов. В свою очередь, руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев полагает, что в 2021 году индекс РТС может достигнуть 2 000 пунктов. "Рынки еще не отыграли вакцинацию, снятие ограничений и завершение рецессии. Последнее должно вывести цены на нефть на $60-70", - добавил он.