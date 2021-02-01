Тариф системы "Платон" с 1 февраля увеличили до 2,34 рубля за 1 км

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2021 года проиндексирован на 14 копеек и составляет 2,34 рубля за километр.

Размер индексации оказался ниже изначально прогнозируемого. Ранее в Минтрансе РФ сообщали о возможном повышении тарифа до 2,35 рубля за километр.

В министерстве также уточняли, что индексация тарифа системы "Платон" будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%.

На сегодняшний день в госсистеме зарегистрировано свыше 1,420 млн большегрузов, в федеральный дорожный фонд перечислено более 126 млрд рублей. Также почти 7 млрд рублей перечислено за счет штрафов с нарушителей.

В 2020-2022 годах Росавтодор направляет эти средства на капитальный ремонт федеральных автодорог. В частности, в 23 регионах проводятся работы по расширению с двух до четырех полос движения 600 км автодорог, а в 44 регионах - капитальный ремонт более 100 мостов и путепроводов.

О системе

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами (массой свыше 12 тонн) федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года.

В 2016-2019 годах за счет средств от "Платона" были построены и отремонтированы более 2000 км городских и региональных дорог, 700 км федеральных трасс, а также 31 мост. К 2023 году их число увеличится до 3,3 тыс. км, количество мостовых сооружений превысит 130.