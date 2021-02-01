"Известия": Минсельхоз зафиксировал максимальное увеличение цен на огурцы в январе

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Цены на ряд овощей, включая огурцы, картофель и томаты, в январе резко выросли по сезонным причинам, с марта ожидается их постепенное снижение, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на данные Минсельхоза РФ.

По данным системы мониторинга и прогнозирования Минсельхоза, которые в понедельник приводит газета, на 27 января стоимость килограмма огурцов составила 107,3 рубля (рост на 9,7%). В то же время килограмм картофеля стоил 16,5 рублей (рост на 8,4%), помидоров - 108 рублей (рост на 3,8%), моркови - 16,3 рубля (рост на 3,2%). При этом лишь незначительно подорожали мясо птицы, свинина и баранина, которые выросли в цене максимум на 1,7%.

Рост цен на овощи носит сезонный характер и связан с сокращением запасов урожая прошедшего года, объяснили "Известиям" в Минсельхозе, добавив, что с марта они начнут снижаться. Сезонность явления подтвердили и в Минпромторге. "Огурцы и томаты традиционно растут в цене до февраля-марта, остальные овощи - до мая-июня. Затем их стоимость снижается", - сообщил газете замглавы ведомства Виктор Евтухов. По его словам, сейчас нет планов фиксации цен на другие товары по аналогии с ценами на сахар и подсолнечное масло.

16 декабря 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Предельные розничные цены на сахар составят 46 рублей за кг, на масло - 110 рублей за литр. Внимание на рост цен на базовые продукты питания 9 декабря обратил внимание президент России Владимир Путин.