РБК: эксперты прогнозируют рост стоимости доставляемых морем товаров

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Повышение мировых цен на перевозки грузов морем в конце прошлого года может привести к росту стоимости отдельных категорий импортируемых в Россию товаров. Об этом в понедельник пишет РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.

По данным издания, ожидается подорожание импортной обуви, бытовой техники, мебели и еды. "По прогнозу гендиректора "INFOLine-Аналитика" Михаила Бурмистрова, в ближайшее время стоимость новых партий габаритных импортных товаров - бытовой техники, мебели, товаров для дома и др. - может увеличиться не менее чем на 10-15%. Исполнительный директор diHouse (входит в группу компаний "Ланит") Андрей Тарасов прогнозирует, что электроника и бытовая техника могут подорожать на 2-3%", - отмечает издание.

По словам основателя Zenden Group (бренды обуви Zenden, Thomas Munz и Mascotte) Андрея Павлова, компания уже получает межсезонную обувь и коллекции весна-лето по более высокой себестоимости, а увеличение цен на полке в зависимости от категории товара составит от 2 до 10-20%.

Глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group Глеб Мишин в свою очередь отметил, что рост стоимости перевозки за контейнер с $1,5 тыс. до $9 тыс. означает увеличение стоимости каждого холодильника на более $100. Он отметил, что до недавнего времени производители субсидировали увеличение расходов в надежде, что это временное явление, а также использовали складские запасы на территории России.

27 января ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отмечал в беседе с ТАСС, что на горизонте второго квартала может подорожать электроника и бытовая техника, которую в основном доставляют морем. Причиной этого может стать острый дефицит контейнеров и многократный рост стоимости фрахта. По его словам, помимо дефицита комплектующих на мировом рынке возникли проблемы и с логистикой - в конце 2020 года пустые контейнеры из Китая в большом количестве скопились в Северной Америке.