Новые межотраслевые объединения появились в Московском инновационном кластере

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Новые межотраслевые объединения появились на платформе Московского инновационного кластера (МИК), они будут работать в сферах искусственного интеллекта, композитных материалов, биофармацевтики и медицинских технологий, травматологии и ортопедии. Об этом сообщается в понедельник на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Всего в рамках МИК действуют восемь межотраслевых кластеров, в которые входят 325 компаний. Новые объединения будут заниматься повышением качества продукции, формированием научно-исследовательского потенциала, а также коммерциализацией разработок", - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении.

В кластер по развитию искусственного интеллекта вошли более 45 компаний из разных отраслей, включая ИТ, робототехнику, приборостроение, электронику и микроэлектронику и другие. Объединение по развитию отрасли полимерных композиционных материалов будет работать с биотехнологиями и фармацевтикой, аэрокосмосом, нанотехнологиями, электроникой, машиностроением и другими направлениями. Сейчас в него входят 34 предприятия.

Вокруг сферы биофармацевтики и медицинских технологий объединились 37 организаций. Они планируют работать над повышением качества и безопасности продуктов, формировать научно-исследовательский производственный потенциал в своей области, а также ликвидировать зависимость от импорта. В кластер для проектов в сфере травматологии и ортопедии на сегодня входят 34 участника. Они будут разрабатывать инновационные решения для производства медицинских изделий, внедрять новые методы диагностики, лечения и реабилитации, в том числе на основе искусственного интеллекта и роботизированных комплексов.

Такие кластеры, куда входят представители разных отраслей, помогают им создавать, продвигать и тиражировать совместные проекты. Стать их участниками могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Московский инновационный кластер создан как площадка для внедрения инноваций и взаимодействия между крупными корпорациями, промышленностью, бизнесменами, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Сегодня в него входят более 19 тысяч организаций, в числе которых фонд "Сколково", Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", акционерные общества "Российские космические системы" и "Объединенная двигателестроительная корпорация", столичные технопарки "Строгино" и "Слава", Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.