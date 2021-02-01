ЦБ 2 февраля выпустит трехрублевую серебряную монету серии "Памятники архитектуры России"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Банк России 2 февраля выпустит в обращение памятную серебряную монету "Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь, Московская область" серии "Памятники архитектуры России". Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

На оборотной стороне монеты номиналом в 3 рубля расположено рельефное изображение монастыря. Вверху по окружности имеется надпись "Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь", внизу по окружности - надпись "Московская область".

Масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г. Тираж монеты составит 3 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.