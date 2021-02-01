Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 75,6 руб.

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился на 0,21%, до 75,6 руб., евро - на 0,23%, до 91,7 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:22 мск курс доллара находился на уровне 75,53 руб. (-0,3%), евро снижался до 91,59 руб. (-0,36%).

Российская валюта укрепляется на фоне дорожающей нефти. Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,82% - до $55,49 за баррель, а нефть сорта WTI - на 0,6%, до $52,39 за баррель.

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,33% и достиг 3287,96 пункта, индекс РТС снизился на 0,01%, до 1367,53 пункта.

К 10:19 мск биржевые индексы демонстрировали положительную динамику. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3284,77 пункта (+0,23%), индекс РТС рос на 0,13%, до 1369,4 пункта.